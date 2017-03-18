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Вячеслав Фетисов: Мне трижды предлагали возглавить клубы НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов рассказал о том, что его предлагали стать главным тренером сразу несколько клубов Национальной хоккейной лиги.

- Правда, что после бронзовой Олимпиады в Солт-Лейк-Сити вам предлагали возглавить клубы НХЛ?

– Да. Один вариант был от канадского клуба, два – от американских. Но как раз в это время поступило предложение президента России стать министром спорта страны.

- Не жалеете сейчас?

– И да, и нет. С одной стороны, я успел влюбиться в тренерскую профессию. За четыре года выиграл три Кубка Стэнли – два как игрок и один как тренер. И тренерская победа мне доставила больше радости, даже чем долгожданный Кубок в 1997-м. Мне кажется, я был бы более счастлив, работая в хоккее. Но быть полезным своей стране в ином качестве – совсем другие чувства, – рассказал Фетисов.

Напомним, в качестве игрока Вячеслав Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира.

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