Олимпийская сборная России обыграла Южную Корею во втором товарищеском матче

Олимпийская сборная России по хоккею (игроки не старше 25 лет) обыграла команду Южной Кореи со счетом 5:2 во втором контрольном матче.

Встреча началась с минуты молчания в память о заслуженном тренере России и комментаторе Сергее Гимаеве. Его фотографию показали на табло олимпийского стадиона, а игроки сборной России вышли в траурных повязках.

В составе российской команды шайбы забросили Сергей Шумаков (15-я минута), Константин Окулов (18), Дмитрий Огурцов (34), Виктор Комаров (46) и Вячеслав Лещенко (55).

Первый матч завершился со счетом 4:3 в пользу россиян.

Контрольный матч

Олимпийская сборная России - Южная Корея - 5:2