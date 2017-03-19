Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Футбол  Терек- : -ЦСКА
Футбол  Крылья Советов- : -Ростов
Футбол  Спартак-2- : -Динамо
Футбол  Краснодар- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олимпийская сборная России обыграла Южную Корею во втором товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийская сборная России по хоккею (игроки не старше 25 лет) обыграла команду Южной Кореи со счетом 5:2 во втором контрольном матче.

Встреча началась с минуты молчания в память о заслуженном тренере России и комментаторе Сергее Гимаеве. Его фотографию показали на табло олимпийского стадиона, а игроки сборной России вышли в траурных повязках.  

В составе российской команды шайбы забросили Сергей Шумаков (15-я минута), Константин Окулов (18), Дмитрий Огурцов (34), Виктор Комаров (46) и Вячеслав Лещенко (55).

Первый матч завершился со счетом 4:3 в пользу россиян. 

Контрольный матч

Олимпийская сборная России - Южная Корея - 5:2 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олимпийская сборная России победила Корею на арене будущей ОлимпиадыОлимпийская сборная России нанесла поражение сборной Южной Кореи (4:3) в товарищеском матче на арене в Канныне, которая примет хоккейный турнир Олимпийских игр в Пхенчхане.Олимпийская сборная России в апреле проведет два контрольных матча с латвийцамиОлимпийская сборная России в апреле проведет два товарищеских матча с командой Латвии, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).Знарок-папа и Знарок-муж: вы не поверите, насколько от них отличается тренер СКАЗнарок-папа и Знарок-муж: вы не поверите, насколько от них отличается тренер СКАМы знаем, какой Олег Знарок во время матчей. «Советский спорт» полистал инстаграм его дочери и узнал тренера СКА и сборной получше.Олег Браташ: Мы выполнили важную задачу, просмотрев большой пласт игроковГлавный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвел итоги Кубка Словакии, на котором его команда заняла третье место.Из «каменного века» – с победой! Олимпийская сборная одолела словаковИз «каменного века» – с победой! Олимпийская сборная одолела словаковОлимпийская сборная России провела выставочный матч против команды Словакии в небольшом городке Новы-Замки и добилась победы со счетом 3:1.Олимпийская сборная России на Кубке Словакии обыграла хозяев турнираОлимпийская сборная России в выставочном матче Кубка Словакии взяла верх над словацкой национальной сборной (3:1).Олег Браташ: У нас все игроки основныеОлег Браташ: У нас все игроки основныеНа Дне открытых дверей олимпийской сборной России ее главный тренер рассказал, как проходит сбор перед турниром на Кубок Словакии.Игорь Бобков: Приглашение в сборную не выбьет меня из колеиВратарь «Адмирала» Антон Бобков уверен, что участие в Кубке Словакии в составе олимпийской сборной России не выбьет его из игрового ритма перед решающими матчами владивостокского клуба в регулярном чемпионате КХЛ.Олег Браташ: На Кубке Словакии сыграют все три вратаря олимпийской сборнойГлавный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ сообщил, что на предстоящем Кубке Словакии сыграют все три вратаря, вызванные в команду.Провольнев заменит Миронова в олимпийской сборной РоссииЗащитник «Спартака» Владислав Провольнев заменит Андрея Миронова из московского «Динамо» в олимпийской сборной России на предстоящем Кубке Словакии, сообщили ТАСС в пресс- службе ФХР.Роман Ротенберг: Вопрос участия сборной России в Кубке Шпенглера обсуждается ежегодноПервый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал возможное участие олимпийской сборной России в Кубке Шпенглера.ФХР рассмотрит вопрос участия в Кубке Шпенглера олимпийской сборной РоссииПервый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что федерация рассмотрит вопрос участия в Кубке Шпенглера олимпийской команды страны.Владислав Третьяк: В январе решится вопрос об участии игроков НХЛ на Олимпиаде в ПхенчханеПрезидент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что решение об участии игроков НХЛ на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет принято в конце января.Мозякин побил рекорд Михайлова и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов РоссииКапитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» отметился голом на 43-й минуте.Сергей Плотников: Тихонов обрадовался тому, что будет играть в большинстве. Вот и сделал хет-трикФорвард СКА Сергей Плотников поделился мнением о победе своей команды в матче против олимпийской сборной России (4:1).Олег Браташ: Провалили начало матча против СКАГлавный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился мнением о поражении своей команды в матче против СКА (1:4).Олег Знарок: На турнире в Сочи увидели свои проблемыГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе своей команды в матче против олимпийской сборной России (4:1).Хет-трик Тихонова помог СКА обыграть олимпийскую сборную РоссииВ третьем туре Sochi Hockey Open петербургский СКА оказался сильнее олимпийской сборной России (4:1).Россия – СКА – 1:4. Как это былоВ субботу в предсезонном турнире в Сочи сыграют олимпийская сборная России и СКА из Санкт-Петербурга.СКА – Олимпийская сборная России. Ковальчук – капитан, Тихонов – в первом звенеТренерский штаб СКА определился с составом на матч турнира Sochi Hockey Open против олимпийской сборной России.
Хоккей
Оши, Кроуфорд и Аллен - три звезды игрового дня в НХЛ
Бокс
Дэниел Джейкобс: Уверен в том, что выиграл у Головкина. Судьи меня разочаровали
Бокс
Геннадий Головкин: Я готов дать Джейкобсу реванш
Футбол
Валерий Рейнгольд: «Терек» усложнит ЦСКА жизнь
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика