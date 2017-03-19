Александр Пашков: Гимаев всегда честно высказывал свою точку зрения

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился воспоминаниями о бывшем товарище по команде Сергее Гимаеве.

Каждый по-своему оценивал уровень Сергея, его понимание игры. Кому-то, может, и не нравилось, ведь в спорте все очень субъективно, особенно оценки командам. Тем более что Гимаев был человеком достаточно прямым и всегда честно высказывал свою точку зрения, а это далеко не всем по душе.

Одновременно это было и притягательным для любителей спорта, которые хотят видеть сущность происходящего на льду, сущность всей этой спортивной борьбы, а не общие фразы. Его прямота комментирования была ярко выражена. В этом смысле я думаю, что Гимаев многое дал нашему хоккею, потому что публичная оценка игры, игрока, состояния хоккея очень важна, и если она компетентна и искренна, то приносит большую пользу, - цитирует Пашкова «Газета.ру».

Напомним, заслуженный тренер России Сергей Гимаев ушел из жизни 18 марта в результате сердечного приступа. Ему было 62 года.

