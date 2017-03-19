Владимир Юрзинов-старший: Мы потеряли великого пропагандиста хоккея
Соболезнования в связи с кончиной Сергея Гимаева выразил заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов-старший.
- Хочу через вашу газету выразить соболезнования от себя и моего сына, который сейчас в Китае. Мы потеряли великого пропагандиста хоккея. Сергея Наильевич жег словом и делом, поднимал наш вид спорта, который после распада Советского Союза отошел на второй план. Гимаев и защитник был цепкий. Он поздно пришел в хоккей и за счет упорства добился больших успехов, пробился в ЦСКА и сборную.
Это очень большая утрата.
Напомним, заслуженный тренер России Сергей Гимаев ушел из жизни 18 марта в результате сердечного приступа. Ему было 62 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически