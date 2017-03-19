Владимир Юрзинов-старший: Мы потеряли великого пропагандиста хоккея

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Прощание с Гимаевым состоится 21 марта во дворце спорта ЦСКА Прощание с заслуженным тренером России Сергеем Гимаевым предварительно состоится во вторник, 21 марта, в Ледовом дворце спорта ЦСКА на Ленинградском проспекте, сообщает «Матч ТВ».

Борис Майоров: Врач вчера говорил Гимаеву – надо поберечься! А он рвался в бой… Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о своем коллеге по телеэфиру Сергею Гимаеву и смертельной опасности ветеранских матчей.

Александр Пашков: Гимаев всегда честно высказывал свою точку зрения Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился воспоминаниями о бывшем товарище по команде Сергее Гимаеве.

Перед матчем в Корее прошла минута молчания в память о Сергее Гимаеве (видео) Хоккейный матч Южная Корея – Россия начался с минуты молчания по Сергею Гимаеву.

От смерти Наильича дырища – и в прямом эфире, и в душах… Дмитрий Пономаренко – о смерти Сергея Гимаева и тяжелых последствиях для хоккейных СМИ, которые она вызовет. Да уже вызвала.

Сергей Гимаев: Мне просто за хоккей обидно… Своим отношением к ушедшему хоккеисту и комментатору поделился Николай Яременко.

Павел Дацюк: Вечная память Сергею Наильевичу, всю жизнь посвятившему хоккею! (фото) Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России, комментатора Сергея Гимаева.

Мы заслушивались Гимаевым Когда шестой матч в Ярославле был в разгаре, пришла печальная весть – не стало Сергея Гимаева, лучшего эксперта, друга «Советского спорта».

Олег Знарок: Мы с Гимаевым советовались по составам, игрокам Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России и комментатора «Матч ТВ» Сергея Гимаева.

«Куда мог уйти Гимаев? У него же завтра эфир…» Последние фото великого Мастера Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков вспоминает Сергея Гимаева, листая свой инстаграм.

Илья Ковальчук: Гимаев мог дать ценный совет и критиковал по делу Нападающий СКА Илья Ковальчук выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России, комментатора «Матч ТВ» Сергея Гимаева.

Дмитрий Чернышенко: Смерть Сергея Гимаева стала шоком для нас Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал новость о смерти Сергея Гимаева. Напомним, что известный комментатор, хоккейный эксперт, заслуженный тренер России скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

«Его в больницу везли?» - «Нет, умер в раздевалке…» Как ушел Сергей Гимаев О последних часах жизни Сергея Гимаева рассказывает его друг и коллега Дмитрий Федоров.

Александр Медведев: Гимаев никогда не старался под кого-то подлаживаться в своей работе Член совета директоров КХЛ Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился воспоминаниями о Сергее Гимаеве, который 18 марта умер в Туле.

Вячеслав Фетисов: Смерть Гимаева – печальный урок для ветеранов. Нужно следить за здоровьем Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о смерти Сергея Гимаева. Напомним, что известный комментатор, хоккейный эксперт, заслуженный тренер России скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

Матч «Ак Барс» – «Авангард» начнется с минуты молчания в память о Сергее Гимаеве Шестая игра второго раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом», которая пройдет в воскресенье в Казани, начнется с минуты молчания в память о Сергее Гимаеве, сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ.

Александр Овечкин: Вечная память Сергею Гимаеву Форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Сергей Гимаева. Напомним, что известный комментатор, хоккейный эксперт, заслуженный тренер России скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

«С Александром Радуловым ЦСКА был сильнее». Последнее интервью Сергея Гимаева Сегодня, 16 марта, в Москве в Музее спортивной славы ЦСКА прошла церемония передачи атрибутов эстафеты военно-спортивного огнz

Владислав Третьяк: Гимаев всю жизнь посвятил хоккею Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил сожаление в связи со смертью Сергея Гимаева.