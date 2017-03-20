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Решение о дисквалификации Сергея Ломанова отменено

Источник:  Федерация хоккея с мячом России (ФХМР)Комментарии

Исполком Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) отменил решение о дисквалификации на 2.5 года главного тренера красноярского «Енисея» Сергея Ломанова, сообщается на официальном сайте федерации.

Напомним, Ломанов был дисквалифицирован в декабре прошлого года за «многократные грубые, циничные действия, носящие явный умысел на неисполнение регламента всероссийских соревнований по хоккею с мячом и решений федерации».

Ранее специалист подвергся санкциям на пять матчей чемпионата России за недисциплинированное поведение в выездном матче с иркутским «Байкалом-Энергией». После окончания игры Ломанов и игрок его команды Алан Джусоев пытались попасть в судейскую комнату.    

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