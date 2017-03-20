Сергей Ломанов: Отмена дисквалификации? Произошло то, что и должно было произойти
Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ломанов прокомментировал решение Федерации хоккея с мячом России отменить наложенную на него дисквалификацию сроком 2,5 года.
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Как можете прокомментировать отмену
дисквалификации?
- Я знал, что я не виноват. Произошло то, что и должно было произойти, - цитирует специалиста Life.
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Вы с федерацией на протяжении срока
отстранения контактировали? Исполком,
как и три месяца назад в случае с
дисквалификацией, проголосовал почти
единогласно за вашу амнистию.
- Нет, никаких контактов не было. Не скрою, я был в курсе того, к чему идет дело, но лично ни с кем не разговаривал из федерации уже много месяцев.
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На «Финале четырех» российского
чемпионата в Хабаровске уже будете
тренировать «Енисей»?
- Да, конечно, не шашкой же я там махать буду. Вот уже собираюсь, завтра полечу.