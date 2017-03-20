Сергей Ломанов: Отмена дисквалификации? Произошло то, что и должно было произойти

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ломанов прокомментировал решение Федерации хоккея с мячом России отменить наложенную на него дисквалификацию сроком 2,5 года.

- Как можете прокомментировать отмену дисквалификации?

- Я знал, что я не виноват. Произошло то, что и должно было произойти, - цитирует специалиста Life.

- Вы с федерацией на протяжении срока отстранения контактировали? Исполком, как и три месяца назад в случае с дисквалификацией, проголосовал почти единогласно за вашу амнистию.

- Нет, никаких контактов не было. Не скрою, я был в курсе того, к чему идет дело, но лично ни с кем не разговаривал из федерации уже много месяцев.

- На «Финале четырех» российского чемпионата в Хабаровске уже будете тренировать «Енисей»?

- Да, конечно, не шашкой же я там махать буду. Вот уже собираюсь, завтра полечу.

