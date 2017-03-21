ФХР: Серьезных отклонений в здоровье Гимаева не было выявлено

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов прокомментировал уход из жизни Сергея Гимаева.

- Это - случай, невозможно все предусмотреть и перестраховаться. Давление мерили, я углубленно не изучал, но никаких серьезных отклонений в здоровье не было выявлено. В день его похорон не хочется говорить о причинах, а хочется вспоминать, каким он был отличным мужиком, - цитирует Курбатова агентство ТАСС.

Напомним, заслуженный тренер России Сергей Гимаев скончался 18 марта ветеранов в Туле. Ему было 62 года.

