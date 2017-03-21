Финал чемпионата России в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Наш спорт»
В воскресенье, 26 марта, на льду арены «Ерофей» состоится главный матч юбилейного XXV Чемпионата России по хоккею с мячом. Финальный поединок начнется в 17:00 по местному времени (в 10:00 по московскому), сообщает сайт ФХМР.
Все любители хоккея с мячом смогут увидеть противостояние двух сильнейших команд страны в прямом эфире телеканала «Матч! Наш спорт».
Начало прямого эфира – в 09:55 по московскому времени.
Прямые трансляции полуфиналов, а также матча за 3-е место будут доступны на интернет-портале Sportbox.ru.
Расписание матчей:
23 марта (четверг) 12:00 (мск) ½ финала «СКА-Нефтяник» – «Енисей»
24 марта (пятница) 12:00 ½ финала «Байкал-Энергия» – «Водник»
25 марта (суббота) 8:00 Матч за 3 место
26 марта (воскресенье) 10:00 Финал
Организатором проведения финального этапа чемпионата России выступает Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом.
Билеты на «Финал четырех» доступны для приобретения на сайте арены «Ерофей» — http://ticket.er