Финал чемпионата России в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Наш спорт»

В воскресенье, 26 марта, на льду арены «Ерофей» состоится главный матч юбилейного XXV Чемпионата России по хоккею с мячом. Финальный поединок начнется в 17:00 по местному времени (в 10:00 по московскому), сообщает сайт ФХМР.

Все любители хоккея с мячом смогут увидеть противостояние двух сильнейших команд страны в прямом эфире телеканала «Матч! Наш спорт».

Начало прямого эфира – в 09:55 по московскому времени.

Прямые трансляции полуфиналов, а также матча за 3-е место будут доступны на интернет-портале Sportbox.ru.

Расписание матчей:

23 марта (четверг) 12:00 (мск) ½ финала «СКА-Нефтяник» – «Енисей»

24 марта (пятница) 12:00 ½ финала «Байкал-Энергия» – «Водник»

25 марта (суббота) 8:00 Матч за 3 место

26 марта (воскресенье) 10:00 Финал

Организатором проведения финального этапа чемпионата России выступает Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом.

Билеты на «Финал четырех» доступны для приобретения на сайте арены «Ерофей» — http://ticket.er ofey-arena.com.