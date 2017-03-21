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Алексей Жамнов: Сергей Гимаев ушел из жизни в раннем возрасте, и для всех это шок

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководитель скаутской службы сборной России Алексей Жамнов дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Сергей Наильевич Гимаев ушел из жизни, и это трагедия для всех, - сказал Жамнов. – Это замечательный человек, который жил хоккеем. Жаль, что он ушел в раннем возрасте. Для всех это шок. Гимаев был всегда очень позитивным человеком. Я находился с ним в близких хороших отношениях. Большая боль, что такие люди уходят очень рано.

- Как ветераны могут уберечь себя, когда выходят играть в товарищеских матчах?
- Каждый человек должен за собой следить и сам принимать решения, ехать ли ему играть за ветеранов. Иногда стоит взять паузу, передышку. Когда я общался с Сергеем Наильевичем, он никогда ни на что не жаловался. Со здоровьем у него вроде все было хорошо. Но повторю, что ветеранам надо чаще проверяться. Выходя на лед, мы вспоминаем молодость, вспыхивает азарт. Но возраст другой, и сейчас надо беречься.

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