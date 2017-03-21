Михаил Овечкин: О том, что Сергей Наильевич ушел, мне рассказал Саша (видео)

Михаил Викторович Овечкин, отец Александра Овечкина, дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Как вы узнали о том, что Сергей Гимаев ушел из жизни?

- Я сейчас в Москве нахожусь, и мне Сашка позвонил из Америки. Сказал: «Сергей Наильевич умер». Я говорю: «Как умер?» - «Вот так…» Да, через США об этом узнал.

Я давно знал Сергея Наильевича, мы дружили семьями. Он был очень порядочным, добрым человеком. При первой возможности прилетал в Вашингтон, и даже в этом году собирался на плей-офф. Это невосполнимая утрата для всего российского хоккея. И комментатором он был замечательным, всегда правду говорил. По-простому, доходчиво, для народа. Без всяких заумных слов. Жалко, конечно, что мы потеряли такого человека.