Стогниенко рассказал, чему бы хотел научиться у Сергея Гимаева

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко оставил сообщение на своей странице в Twitter, посвященное советскому хоккеисту и заслуженному тренеру России Сергею Гимаеву, который ушел из жизни 18 марта.

«Главное, чему я хотел бы научиться у Гимаева-комментатора: он во время репортажей думал только об обожаемом хоккее, и ни секунды – о себе», – написал Стогниенко.

Главное, чему я хотел бы научиться у Гимаева-комментатора: он во время репортажей думал только об обожаемом хоккее, и ни секунды - о себе. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 21 марта 2017 г.

Напомним, Сергей Гимаев работал экспертом на телеканале «Матч ТВ», а также комментировал матчи КХЛ и сборной России.