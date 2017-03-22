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Стогниенко рассказал, чему бы хотел научиться у Сергея Гимаева

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко оставил сообщение на своей странице в Twitter, посвященное советскому хоккеисту и заслуженному тренеру России Сергею Гимаеву, который ушел из жизни 18 марта.

«Главное, чему я хотел бы научиться у Гимаева-комментатора: он во время репортажей думал только об обожаемом хоккее, и ни секунды – о себе», – написал Стогниенко.

Напомним, Сергей Гимаев работал экспертом на телеканале «Матч ТВ», а также комментировал матчи КХЛ и сборной России.

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