Вадим Шахрайчук возглавил новокузнецкий «Металлург»

Новым главным тренером новокузнецкого «Металлурга» назначен украинский специалист Вадим Шахрайчук.

Контракт со тренером подписан до 30 апреля 2018 года с возможностью продления еще на 1 сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Шахрайчук - воспитанник киевской школы хоккея. Ранее он являлся главным тренером клуба «Дженералз», выступающего в первенстве Украины.

Профессиональную игровую карьеру Вадим Шахрайчук завершил в сезоне 2012/13. Он выступал за киевский «Сокол», «Ак Барс», «Локомотив», «Авангард», московское «Динамо», «Спартак», ХК МВД, «Трактор», магнитогорский «Металлург», нижегородское «Торпедо» на позиции центрфорварда. Набрал 254 (124+130) очка за результативность.

Вадим Шахрайчук является двукратным чемпионом России. Золотые медали он завоевал в 2002 и 2005 годах, в составах ярославского «Локомотива» и московского «Динамо» соответственно.