Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уругвай1 : 4Бразилия
Баскетбол  УНИКС- : -ЦСКА
Футбол  Испания- : -Израиль
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Кот-д'Ивуар
Футбол  Хорватия- : -Украина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хоккеист «Спартака» с помощью сайта знакомств сходил на свидание с фанаткой

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководитель хоккейного клуба «Спартак» Роберт Тер-Абрамян в рамках круглого стола, организованного «Советским спортом» на тему «Как привлечь болельщиков на трибуны?», рассказал, как в клубе добились значительного прироста посещаемости матчей КХЛ. Один из способов – активное сотрудничество с партнерами.

– Во время матча с китайской командой «Куньлунь» мы организовали акцию с нашими китайскими партнерами – компанией Aliexpress. Мы продавали билеты через их площадку. Пришло очень много зрителей, причем многие из них пришли именно по билетам, купленным через Aliexpress.

Есть и более оригинальные способы привлечь болельщиков на трибуны. Мы открыты новым форматам. Наш хоккеист зарегистрировался в приложении знакомств Tinder. Там познакомился с одной из фанаток и даже сходил с ней на свидание – это совершенно новая аудитория, которая пришла в спорт из сферы развлечений. Мы предоставляем дополнительный сервис. Например, у нас прямо на матче можно было побриться – в кресле на трибунах. Наши игровые партнеры создают специальные зоны, раскрашивают детишек аквагримом, работают с ростовыми куклами – это всем очень нравится.

Мы работаем над тем, чтобы люди приходили на мероприятия за час до старта, проводили время в холлах, развлекались – там организуются конкурсы, другие активности. Мы продаем не только билет на хоккей, и не всегда рассчитываем на какой-то спортивный супер-результат. Мы продаем возможность провести время с семьей в отличной атмосфере, – сказал Тер-Абрамян.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонид Вайсфельд: Мы благодарны Григоренко, но у нас другие планыГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал об изменениях в составе команды.«Динамо» не будет продлевать контракт с ОрешкинымМосковское «Динамо» не будет продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Орешкиным, сообщил генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов.ЦСКА назовет нового главного тренера в ближайшее времяЦСКА назовет нового главного тренера в ближайшее времяПрезидент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отставку Дмитрия Квартальнова и рассказал о сроках назначения нового главного тренера.Игорь Есмантович: С Квартальновым расстались, потому что команда не завоевала Кубок ГагаринаПрезидент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отставку Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера команды и рассказал о переговорах с его приемникамиДоедет ли Мозякин до ворот Билла?Доедет ли Мозякин до ворот Билла?Превью финала Восточной конференции «Металлург» Мг – «Ак Барс».Леонид Вайсфельд: Никогда не слышал про запрет на иностранных тренеров, даже в лиге уточнилГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание контракта с финским тренером Эрккой Вестерлундом.Вестерлунд назначен главным тренером «Салавата Юлаева»«Салават Юлаев» назвал имя нового главного тренера команды. Им стал 59-летний финский специалист Эркка Вестерлунд, сообщает пресс-служба уфимского клуба.ЦСКА: Квартальнов ушел, Быков возвращается?ЦСКА: Квартальнов ушел, Быков возвращается?Вчера поздно вечером ПХК ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым по обоюдному согласию сторон.Месси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утраМесси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Квартальнова убрали из ЦСКА. Рабоче-крестьянская революция в хоккее подавленаКвартальнова убрали из ЦСКА. Рабоче-крестьянская революция в хоккее подавленаДмитрий Пономаренко – о досрочном разрыве контракта тренера Дмитрия Квартальнова с московским клубом.Вячеслав Быков: Никаких контактов с ЦСКА у меня не былоБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков не подтвердил информацию о своих переговорах с представителями ЦСКА.«Внимательнее хоккей смотрите!» Атака Знарка и Кудашова на журналистов (видео)«Внимательнее хоккей смотрите!» Атака Знарка и Кудашова на журналистов (видео)Главные тренеры СКА и «Локомотива» пошли в общую атаку на журналистов. Но лучше так, чем молчать.Борис Майоров: В первой битве со СКА ярославцы поражения не заслужилиБорис Майоров: В первой битве со СКА ярославцы поражения не заслужилиДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о победе СКА над «Локомотивом» в первом матче финала Западной конференции.Александр Медведев: Врачи колдуют над Войновым. Надеемся, он сможет сыграть в плей-оффЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением об игре петербургского клуба против «Локомотива» (5:4 ОТ).Стаффан Крунвалль: У Гаврикова высокие шансы заиграть в НХЛЗащитник «Локомотива» Стаффан Крунвалль поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против СКА (4:5 ОТ).Александр Медведев: Если НХЛ хочет выстрелить себе в ногу, это нанесет ущерб. И им тожеЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о политике НХЛ в отношении российских хоккеистов.Рушан Рафиков: Практически все удаления у «Локомотива» были по делуЗащитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против СКА (4:5 ОТ).Динар Хафизуллин: В матче с «Локомотивом» шансов было немного, но нам подфартилоЗащитник СКА Динар Хафизуллин поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).Алексей Кудашов: Мы совершили несколько ошибок, потому и проиграли СКАГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против СКА (4:5 ОТ).Олег Знарок: В игре СКА присутствовал брак из-за перерываГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).
Футбол
Агент Ломбертса: «Остенде» идет в топ-4 чемпионата Бельгии и очень амбициозен – это привлекло Николаса
Футбол
Джанлуиджи Буффон: Возможно, моя последняя игра пройдет на ЧМ-2018 в России
Бокс
Ковалев подписал контракт на реванш с Уордом
Футбол
«Остенде» презентовал Ломбертса и подтвердил трехлетний контракт с игроком
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости