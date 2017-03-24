Хоккеист «Спартака» с помощью сайта знакомств сходил на свидание с фанаткой

Руководитель хоккейного клуба «Спартак» Роберт Тер-Абрамян в рамках круглого стола, организованного «Советским спортом» на тему «Как привлечь болельщиков на трибуны?», рассказал, как в клубе добились значительного прироста посещаемости матчей КХЛ. Один из способов – активное сотрудничество с партнерами.

– Во время матча с китайской командой «Куньлунь» мы организовали акцию с нашими китайскими партнерами – компанией Aliexpress. Мы продавали билеты через их площадку. Пришло очень много зрителей, причем многие из них пришли именно по билетам, купленным через Aliexpress.

Есть и более оригинальные способы привлечь болельщиков на трибуны. Мы открыты новым форматам. Наш хоккеист зарегистрировался в приложении знакомств Tinder. Там познакомился с одной из фанаток и даже сходил с ней на свидание – это совершенно новая аудитория, которая пришла в спорт из сферы развлечений. Мы предоставляем дополнительный сервис. Например, у нас прямо на матче можно было побриться – в кресле на трибунах. Наши игровые партнеры создают специальные зоны, раскрашивают детишек аквагримом, работают с ростовыми куклами – это всем очень нравится.

Мы работаем над тем, чтобы люди приходили на мероприятия за час до старта, проводили время в холлах, развлекались – там организуются конкурсы, другие активности. Мы продаем не только билет на хоккей, и не всегда рассчитываем на какой-то спортивный супер-результат. Мы продаем возможность провести время с семьей в отличной атмосфере, – сказал Тер-Абрамян.