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Эксперт по билетной программе МОК: Сочи-2014 показал – продать можно что угодно

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Дмитрий Перлин, эксперт по билетной программе МОК, в рамках круглого стола, организованного «Советским спортом» на тему «Как привлечь болельщиков на трибуны?», рассказал, чего не хватает российскому спорту, чтобы трибуны стадионов постоянно заполнялись.

У нас очень сильно не хватает образовательного момента – надо всеми возможностями показывать аудитории свой продукт. Это то, в чем наши международные коллеги нас обгоняют. Если у нас есть возможность креативным способом продвигать виды спорта – этим надо пользоваться. Опыт Олимпиады и Паралимпиады в Сочи показывает, что продать можно все, что угодно. Все проблемы можно обойти. Нет парковки – можно организовать транспорт до стадиона от парковки, нет еды – можно на вертолете сбрасывать. Я утрирую, но из любого трудного положения можно найти выход. Я готов поспорить, что при определенных усилиях, можно сделать на любой качественный продукт полный зал. Не за два дня, конечно, но за пару сезонов – точно.

Важно создать культуру не только потребления, но и спортивную культуру. В других странах есть еще некая культура – хоккей в Канаде, футбол – в Англии, в Корее – ледовые виды спорта – это религия. Можно взять наш пример. Кто знал про шорт-трек до Олимпиады 2014 года? После Олимпиады 40 тысяч семей отдали своих детей в секции по шорт-треку. Все – благодаря корейцу Виктору Ану. Таких компонентов много, – сказал Перлин.

 

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