Эркка Вестерлунд: Я мог работать в Олимпийском комитете Финляндии, но предложение «Салавата» было слишком интересно

Новый главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал, почему он принял предложение клуба.

«Принять предложение «Салавата» было с одной стороны сложно, с другой совсем нет. У меня было несколько вариантов - основным из них, помимо «Салавата», была работа в Олимпийском комитете Финляндии.

Но предложение «Салавата» было слишком интересно, это интригующий шанс, это честь для меня - получить приглашение такого большого клуба. Я слишком много раз говорил «нет» в прошлом сезоне, на этот раз я не мог отказаться», - цитирует Вестерлунда «Р-Спорт».

Контракт с тренером заключен на два года. Свою тренерскую карьеру наставник начал в Финляндии еще в 1981 году. Помимо работы в различных клубах, Вестерлунд возглавлял юниорскую, молодежную и национальную сборные своей страны. В его коллекции наград серебряная и бронзовая медали как Олимпийских игр, так и чемпионатов мира. В 2009 году тренер был включен в зал славы финского хоккея.

Последним до сегодняшнего дня клубом Вестерлунда был «Йокерит», в котором Эркка трудился с 2014 по 2016 годы.

Напомним, что «Салават» остался без главного тренера после того, как клуб 3 марта покинул Игорь Захаркин. Уфимцы проиграли в первом раунде плей-офф казанскому «Ак Барсу».