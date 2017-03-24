Эркка Вестерлунд: Я мог работать в Олимпийском комитете Финляндии, но предложение «Салавата» было слишком интересно
Новый главный тренер «Салавата
Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал, почему он принял предложение клуба.
«Принять предложение «Салавата»
было с одной стороны сложно, с другой совсем нет. У меня было несколько вариантов
- основным из них, помимо «Салавата», была работа в Олимпийском комитете
Финляндии.
Но предложение «Салавата»
было слишком интересно, это интригующий шанс, это честь для меня - получить
приглашение такого большого клуба. Я слишком много раз говорил «нет» в прошлом
сезоне, на этот раз я не мог отказаться», - цитирует Вестерлунда «Р-Спорт».
Контракт
с тренером заключен на два года. Свою тренерскую карьеру наставник начал
в Финляндии еще в 1981 году. Помимо работы в различных клубах, Вестерлунд
возглавлял юниорскую, молодежную и национальную сборные своей страны. В его
коллекции наград серебряная и бронзовая медали как Олимпийских игр, так и
чемпионатов мира. В 2009 году тренер был включен в зал славы финского хоккея.
Последним до сегодняшнего дня клубом Вестерлунда был «Йокерит», в котором Эркка
трудился с 2014 по 2016 годы.
Напомним,
что «Салават» остался без главного тренера после того, как клуб 3 марта покинул
Игорь Захаркин. Уфимцы проиграли в первом раунде плей-офф казанскому «Ак
Барсу».