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Анна Сидорова: Всегда трудно проигрывать матчи, особенно финальные, но мы завоевали медали

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Скип сборной России по керлингу Анна Сидорова прокомментировала результат команды на чемпионате мира, который завершился в Пекине.

- Всегда трудно проигрывать матчи, особенно финальные, но мы завоевали серебряные медали, и это историческое достижение для нашей страны. Жаль, что мы не смогли сыграть сегодня хорошо, но это все равно большой опыт. Это очень важно для нас, особенно в преддверии Олимпийских игр. Лед немного изменился во время игры, и мы не смогли приспособиться к этому, - цитирует Сидорову официальный сайт Всемирной федерации керлинга.

Напомним, в финальном матче чемпионата россиянки уступили сборной Канады со счетом 3:8.

За сборную России на турнире выступали Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева, Алина Ковалева и Кира Езех.

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