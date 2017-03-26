Кошечкин обновил рекорд Еременко по количеству сухих матчей
Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин вышел на первое место среди отечественных голкиперов по количеству матчей, сыгранных на ноль.
Сегодняшняя встреча финальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом» (2:0) стала для Кошечкина 82-й, в которой он не пропускал шайб.
Таким образом, он побил рекорд вратаря московского «Динамо» Александра Еременко, в активе котрого 81 «сухая» игра.
Матч
Металлург Мг - Ак Барс - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Тимкин (Косов, Хабаров), 1:16 (1:0). Зарипов (Коварж, Мозякин), 30:57 (2:0).
Место и дата
26 марта 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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