Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тамбов0 : 0Енисей
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Хоккей  Русские Витязи- : -Красная Армия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вячеслав Фетисов: Игрокам НХЛ не получится уйти в самоволку на Олимпийские игры

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что без договора между НХЛ и МОК игрокам лиги не удастся принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Я знаю, что не только Саша Овечкин и Сидни Кросби хотят играть. Абсолютное большинство хоккеистов из НХЛ мечтают выступать на Олимпийских играх. Но на сегодня у них не хватает влияния, чтобы изменить ситуацию.

В самоволку им уйти не получится, потому что, насколько я знаю, существует соглашение НХЛ с Международной федерацией хоккея, согласно которому заявиться на турнир могут игроки, получившие разрешение от НХЛ. Поэтому не знаю, как это у них может получиться. В интересах обеих сторон соблюдать договоренности. Но если Саша в НХЛ сможет договориться со своим клубом, то все будут только рады этому», – сказал Фетисов в интервью Lenta.ru.

Напомним, МОК и НХЛ пока не могут договориться об участии игроков лиги в Играх в Пхенчхане.

Ожидается, что окончательное решение будет принято не позднее апреля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вячеслав Фетисов: Если МОК и НХЛ не могут договориться из-за денег, то это глупостьДвукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о разногласиях между МОК и НХЛ в вопросе участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.Гецлаф, Гостисбеер и Сегин – звезды дня в НХЛФорвард «Анахайма» Райан Гецлаф признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.НХЛ. «Питтсбург» уступил «Филадельфии», «Виннипег» обыграл «Ванкувер» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Анахайм» обыграл «Рейнджерс»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Рейнджерс» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Анахайма».«Виннипег» обыграл «Ванкувер»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Ванкувером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Виннипега».«Питтсбург» дома уступил «Филадельфии»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Питтсбургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Филадельфии».«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Джерси»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Далласом» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Далласа».Евгений Малкин пропустит шестой матч кряду из-за травмыРоссийский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит матч c «Филадельфией» из-за травмы верхней части тела.Виталий Мутко: У наших керлингисток хорошие олимпийские перспективыВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал успех женской сборной России по керлингу, впервые в своей истории завоевавшей серебряные медали чемпионата мира.Александр Овечкин вошел в компанию к Гретцки и приобрел свой остров (видео)Александр Овечкин вошел в компанию к Гретцки и приобрел свой остров (видео)Очень крутое событие! Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 30-й гол в сезоне, причем сделал это уже 12 раз подряд.Куликов провел 500-й матч в НХЛРоссийский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел 500-й матч в НХЛ. Юбилейная игра пришлась на встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто».Бобровский - первая звезда дня в НХЛРоссийский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ.НХЛ. «Коламбус» обыграл «Филадельфию» «Вашингтон» нанес поражение «Аризоне» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Эдмонтон» обыграл «Колорадо»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Эдмонтона».Дубль Роналду, гол Овечкина и шатаут Бобровского. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.«Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэвшиллом» и «Сан-Хосе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:2 в пользу «Нэшвилла».«Бостон» обыграл «Айлендерс», Худобин отыграл весь матчМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Бостоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Бостона».«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» благодаря дублю АхоМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Каролиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Каролины».«Монреаль» обыграл «Оттаву», Марков сделал дубльМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Оттавой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Монреаля».Гол Куликова помог «Баффало» обыграть «Торонто»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Торонто» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Баффало».
Футбол
Агент: Дзюбу не хотели брать в дубль «Спартака» из-за характера
Футбол
«РЕН ТВ»: Тарасов дал комментарий о сборной по тому же номеру телефона, что и раньше
Хоккей
Вячеслав Фетисов: Если МОК и НХЛ не могут договориться из-за денег, то это глупость
Футбол
Ивелин Попов согласился перейти в «Фенербахче»
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисоввсе новости
Сидни Кросби
Сидни Кросбивсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости