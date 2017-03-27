Вячеслав Фетисов: Игрокам НХЛ не получится уйти в самоволку на Олимпийские игры
Двукратный
олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что без договора между НХЛ и МОК
игрокам лиги не удастся принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.
«Я знаю, что не только Саша Овечкин и Сидни Кросби хотят играть. Абсолютное большинство хоккеистов из НХЛ мечтают выступать на Олимпийских играх. Но на сегодня у них не хватает влияния, чтобы изменить ситуацию.
В самоволку им уйти не получится, потому что, насколько я
знаю, существует соглашение НХЛ с Международной федерацией хоккея, согласно
которому заявиться на турнир могут игроки, получившие разрешение от НХЛ.
Поэтому не знаю, как это у них может получиться. В интересах обеих сторон
соблюдать договоренности. Но если Саша в НХЛ сможет договориться со своим
клубом, то все будут только рады этому», – сказал Фетисов в интервью Lenta.ru.
Напомним, МОК и НХЛ пока не могут договориться об участии игроков лиги в Играх в Пхенчхане.
Ожидается, что окончательное решение будет принято не позднее апреля.