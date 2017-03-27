Мужская сборная США готова отказаться от участия в ЧМ-2017 в знак солидарности с женской командой

Американские хоккеисты, выступающие в НХЛ, могут пропустить чемпионат мира 2017 года, если Ассоциация хоккея США не уладит возникший конфликт с хоккеистками национальной команды, сообщает USA Today.

В середине марта капитан женской сборной США по хоккею Меган Дагган заявила, что ее команда не станет играть на чемпионате мира из-за игнорирования требования хоккеисток о повышении материального вознаграждения. Стороны пока не смогли прийти к соглашению. Позже стало известно о том, что Ассоциация хоккея США договорилась с игроками третьего дивизиона национальной студенческой лиги об их участии в мировом первенстве.



Женский чемпионат мира пройдет с 31 марта по 7 апреля в США. Мужской турнир, который пройдет с 5 по 21 мая, примут Германия и Франция.