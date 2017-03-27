Андрей Николишин: «Локомотив» в первых матчах со СКА подвели удаления в самый неподходящий момент

Чемпион мира-1993 Андрей Николишин поделился мнением о ходе финальной серии Западной конференции КХЛ между СКА и «Локомотивом». Напомним, питерцы ведут со счетом 2-0.

- Ярославцам наверняка должно быть очень обидно возвращаться домой с «баранкой». Чего команде не хватило в первом матче серии?

- Не только ярославцам обидно уезжать с «баранкой» - любой команде. Все хотят на выезде взять как можно больше побед, и ярославцы тут не исключение. Чего не хватило? Хорошая игра была первая, вели по ходу матча и играли хорошо. Подвели удаления в самый неподходящий момент. СКА реализовал те шансы, которые у него были.



- «Локомотив» в обоих матчах на выезде играл хорошо, во втором даже владел преимуществом. Ожидали от ярославцев такого хоккея? СКА дважды проявил характер, команда Олега Знарка добавляет по ходу плей-офф?

- Конечно, ожидал от «Локомотива» определенной игры, и команда действует по той тактике, которую она выбрала перед игрой, просматривая соперников. Тренеры готовили команду, и тактика на игры была выбрана исходя из того, что команда может противопоставить сопернику. К сожалению для «Локомотива», в первой игре победу удержать не удалось, а во второй здорово сыграл Сергей Плотников, забивший шикарный гол. Но серия-то не закончилась, она теперь переезжает в Ярославль. Посмотрим, что будет дальше. Ждем интересного, зрелищного хоккея, чтобы как минимум серия не закончилась со счетом 4-0 и было больше матчей.

- Если СКА выиграет хотя бы один матч в Ярославле, шансы «Локомотива» на спасение приблизятся к нулю?

- Не занимаюсь статистикой. Это плей-офф, здесь игра идет до четырех побед. Кто их одержит, тот и победит. Здесь все бьются до последнего, – сказал Николишин в интервью «Газете.Ру».

Третья игра начнется сегодня в Ярославле в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.