Бобровский номинирован на приз «Билл Мастертон Трофи»

Вячеслав Фетисов: Если МОК и НХЛ не могут договориться из-за денег, то это глупость

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о разногласиях между МОК и НХЛ в вопросе участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.