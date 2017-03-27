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Бобровский номинирован на приз «Билл Мастертон Трофи»

Источник:  The Columbus DispatchКомментарии

Вратарь «Коламбуса» и сборной России Сергей Бобровский номинирован на престижную награду «Билл Мастертон Трофи».

Этот приз ежегодно вручается хоккеистам НХЛ, проявившим высокое спортивное мастерство и доказавшим верность хоккею. Обладателя трофея выбирают члены Ассоциации журналистов по итогам очередного регулярного чемпионата.

Трофей был учреждён в 1968 году в честь Уильяма Мастертона, бывшего игрока «Миннесоты». Российские игроки пока ни разу не становились лауреатами данной премии.

В текущем сезоне Сергей Бобровский провел 58 матчей, отразив 93,4 % бросков по своим воротам. В данный момент он является лидером лиги по количеству одержанных побед (40).

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