Россия вышла в четвертьфинал Мировой лиги по хоккею на траве
Сборная России по
хоккею с мячом заняла второе место на групповом этапе Мировой лиги в Тринидаде
и Тобаго, сообщает Znak.com.
Российская команда одержала две победы (над Швейцарией – 4:1 и Тринидадом и Тобаго – 3:1) при одном поражении (от Японии – 1:3).
По голу в ворота Японии и Швейцарии забили представители «Динамо-Строителя» из Екатеринбурга Александр Скиперский и Семен Матковский.
Таким образом, сборная России набрала шесть очков и завершила групповой этап на втором месте в группе B.
Теперь в четвертьфинале Мировой лиги соперником России станет сборная Чили, которая заняла третье место в группе A.
Матч пройдет в ночь на 31 марта. Начало – 0:30 (мск).
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