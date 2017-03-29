Россия вышла в четвертьфинал Мировой лиги по хоккею на траве

Сборная России по хоккею с мячом заняла второе место на групповом этапе Мировой лиги в Тринидаде и Тобаго, сообщает Znak.com.

Российская команда одержала две победы (над Швейцарией – 4:1 и Тринидадом и Тобаго – 3:1) при одном поражении (от Японии – 1:3).

По голу в ворота Японии и Швейцарии забили представители «Динамо-Строителя» из Екатеринбурга Александр Скиперский и Семен Матковский.

Таким образом, сборная России набрала шесть очков и завершила групповой этап на втором месте в группе B.

Теперь в четвертьфинале Мировой лиги соперником России станет сборная Чили, которая заняла третье место в группе A.

Матч пройдет в ночь на 31 марта. Начало – 0:30 (мск).