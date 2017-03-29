ИИХФ готова оплатить страховки игроков НХЛ на Олимпиаде-2018

Международная федерация хоккея (ИИХФ) согласилась оплатить страховку игроков НХЛ для их участия в олимпийском турнире 2018 года.

По информации агентства Reuters, ИИХФ также возьмет на себя транспортные расходы хоккеистов. Общая сумма затрат федерации может составить 20 миллионов долларов США.

Однако это не означает, что игроки НХЛ гарантированно приедут на Игры в Пхенчхан. У владельцев клубов и лиги сохраняется ряд других коммерческих и организационных требований.

Игроки НХЛ принимают участие в олимпийских хоккейных турнирах с 1998 года. За это время золотые медали трижды завоевывали канадцы (Солт-Лейк-Сити-2002, Ванкувер-2010, Сочи-2014), по разу – чехи (Нагано-1998) и шведы (Турин-2006).