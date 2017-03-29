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Андрей Миронов: Каждый год желание попасть на чемпионат мира становится сильнее

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник олимпийской сборной России по хоккею Андрей Миронов рассказал о своем желание попасть в первую сборную России.

- Мы уже начали подготовку к чемпионату мира, перед стартом сбора нас всех предупредили, что у каждого есть шанс попасть в первую сборную, так что всем есть что доказывать. Все зависит только от нас. Да, в сезоне были повреждения, но сейчас я восстановился на 100%, полностью готов к работе. Каждый год у меня есть желание попасть на чемпионат мира, каждый год оно не утихает и даже только больше, сильнее становится, - передает слова Миронова «Р-Спорт».

Напомним, что олимпийская сборная России начала подготовку к двум контрольным матча со сборной Латвии, которые состоятся в в Риге 1 и 2 апреля.

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