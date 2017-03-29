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Владислав Третьяк: Важно, чтобы в Совете при президенте РФ обсуждались вопросы о будущем хоккея

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил свое включение в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

- Это (включение в состав Совета) очень важно. Популярность хоккея растет с каждым годом и с каждым днем. Это очень важно для нашего вида спорта, чтобы именно в Совете обсуждались вопросы о будущем хоккея и его развитии, - цитирует Третьяка агентство ТАСС.

Указ о внесении изменения в состав Совета был опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Совет при президенте России по развитию физической культуры и спорта был учрежден в 2012 году. На сегодня в него входят 36 человек.


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