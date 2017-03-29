Рафаил Ишматов: Только в двух командах КХЛ есть игроки, которые украшают хоккей

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов поделился впечатлениями от полуфинальных серий Кубка Гагарина.

- Только в двух командах есть игроки, которые украшают хоккей. Технически одаренные, как во владении коньками, так и во владении клюшкой. Если это есть, то есть комбинационный хоккей. Эти команды - СКА и «Металлург». Выдающиеся мастера есть в этих командах, поэтому счет 3-0 в каждой из полуфинальных серий. Вопрос: где наш резерв? Его нет. Ничего логического в действиях «Ак Барса» нет: команда играет в большинстве и не может его реализовать. То же самое касается «Локомотива, - передает слова Ишматова «Р-Спорт».

Напомним, что СКА ведет в серии с «Локомотивом» 3-0, с таким же счетом «Металлург» ведет в противостоянии с «Ак Барсом».