Майк Кинэн: Надеюсь, приезд «Железного Майка» поможет китайскому хоккею

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн рассказал, что готов к новой работе.

- Считаю, что я полностью готов к этой работе, и я отдаю себе отчет в том, какую ответственность принял, подписав контракт с «Куньлунем». Что касается бытовых условий, то, наверное, в каких-то частях Китая с этим действительно могут быть сложности, но, насколько я могу судить, к Пекину это точно никак не относится. Это один из самых космополитических городов мира. А перелеты давно перестали быть проблемой - самолеты в наше время гораздо комфортабельнее, чем раньше.

Пока не готов сказать, будут ли мои помощники североамериканцами, но мне определенно необходимы иностранные ассистенты. Все-таки китайские тренеры на данный момент не достаточно квалифицированы для работы на уровне КХЛ и не имеют соответствующего опыта. Но в этом нет ничего страшного, мы будем работать над этим. Это входит в мои задачи, надеюсь, приезд «Железного Майка» поможет китайскому хоккею, - цитирует Кинэна «Р-Спорт».

Напомним, что последней командой Кинэна был магнитогорский «Металлург». Он является единственным тренером, который выиграл и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли. 67-летний специалист выиграл Кубок Гагарина с «Магниткой» в 2014 году.