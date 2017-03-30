Кирсан Илюмжинов: Китай заинтересовался матчем за шахматную корону

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов рассказал «Советскому спорту», насколько велика вероятность проведения матча на первенство мира среди женщин в Китае.

- Мы сейчас работаем над этим, - говорит Кирсан Илюмжинов. – Потому что чемпионат мира, который завершился в начале марта в Тегеране, выиграла китаянка Тань Чжунъи. Победительницей серии Гран-при ФИДЕ-2015/2016 годов также стала шахматистка из Китая Цзюй Вэньцзюнь. Логично, что матч за корону может пройти в Китае в конце 2017 года.

- Какие шаги вы предприняли, чтобы матч прошел в Китае?

- Направил письмо в одну крупную китайскую корпорацию, где работают мои хорошие знакомые. Они заинтересовались, попросили отправить им документы. На следующей неделе я встречаюсь с китайским послом.

- Каково положение с матчем за звание чемпиона мира среди мужчин, который должен пройти в конце 2018 года?

- К матчу есть интерес со стороны Сингапура, Японии, Таиланда. Я планирую в ближайшее время посетить эти страны. Но китайцы задавали вопросы и про мужской матч. Посмотрим, как все сложится.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, в ноябре 2016 года в Нью-Йорке на тай-брейке победивший в титульном матче россиянина Сергея Карякина. Следующий матч пройдет в конце 2018 года. Поединок за звание чемпионки мира среди женщин пройдет в конце 2017 года.