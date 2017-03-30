Кирсан Илюмжинов: Хоу Ифань переключилась на мужские шахматы

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов рассказал «Советскому спорту», почему четырехкратная чемпионка мира китаянка Хоу Ифань отказалась сыграть в чемпионате мира, который завершился в начале марта в Тегеране.

- Вы разговаривали с Хоу Ифань. Почему она отказалась играть в Тегеране?

- Она сейчас переключилась на участие в мужских турнирах, у нее свой график подготовки. Чемпионат мира в ее планы не входил, - объяснил Кирсан Илюмжинов. – Она уже сыграла в мужском Гран-при в Шарже, теперь сыграет в мае в следующем Гран-при, который пройдет в Москве.

- Но ведь, отказавшись от участия в чемпионат мира, Хоу Ифань лишилась короны.

- Да, теперь у нас новая чемпионка Тань Чжунъи, которая победила в Тегеране.

- Хоу Ифань не говорила вам, с какой целью она переключилась на мужские турниры – может, хочет завоевать и мужскую корону?

- Возможно, - смеется президент ФИДЕ. – Нет, такого не говорила. Просто ей в данный момент интересней мужские шахматы.

Следующий матч за звание чемпионки мира среди женщин пройдет в конце 2017 года. В нем сыграют Тань Чжунъи и победительница серии Гран-при ФИДЕ-2015/2016 годов, также стала шахматистка из Китая, Цзюй Вэньцзюнь.