Александр Жуков: Нам не хватает спортивных сооружений

Президент Олимпийского комитета России на итоговом заседании Коллегии Минспорта России рассказал о главных задач Министерства в 2017 году.

- Популярность спорта среди населения растет и это радует. Во время моего визита в Новосибирск я увидел, как в регионе любят хоккей. Создаются любительские лиги, существует огромное количество команд, которые собираются по интересам – там люди из абсолютно разных сфер.

На фоне этого ярко проявляется одна из основных проблем нашего спорта - нам не хватает спортивных сооружений. Поэтому одной из основных задач Минспорта сейчас является увеличение количества спортивных объектов, а также улучшение положения дел в ДЮСШ и школах Олимпийского резерва и обновление материально-техн ической базы – заявил Жуков.