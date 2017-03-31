Евгений Плющенко: Я закончил карьеру в спорте, на ОИ-2018 как фигурист не поеду

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что завершил профессиональную карьеру.

- Что касается меня, то я не поеду на Олимпиаду-2018 как спортсмен. Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть и поеду. Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России, которые также могут претендовать на попадание в тройку и поехать на Олимпийские игры. Сейчас я полностью занят тренерской работой и параллельно катаюсь в показательных выступлениях. Посмотрим на спортсменов, с которыми я работаю. Если все получится, может быть, поедем в Пхенчхан.

– Медаль России в мужском катании на Играх в Корее – это реально?

– Нет. Всегда говорю правду. Надо снять розовые очки. Чемпионат мира показал, что самая лучшая позиция – шестая. Это будет супер. Попасть в десятку – счастье. Третье место в мужском одиночном не взять., - сказал Плющенко в интервью «Матч ТВ».

Добавим, что XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан (Южная Корея).