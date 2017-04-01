Валерий Петраков: Я очень недоволен нашей обороной

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Томь» (3:0) главный тренер гостей Валерий Петраков раскритиковал молодых игроков своей команды.



- Я не думаю, что мы уступили Туле по организации и содержанию игры, но уступили в конкретных моментах. Я говорил нашим молодым футболистам, что игра состоит из моментов, и от того, кто и как будет их реализовывать, будет складываться результат.



Мы после перерыва провели четыре игры. Понятно, что команда у нас молодая и только начинает строиться, но я не могу допустить, чтобы наши молодые футболисты так играли в обороне. Это очень критично. Я не могу им дать много времени, чтобы они нашли себя. Если человек не хочет, не понимает или не может играть - значит, нужно делать какие-то выводы и принимать решения. То, что они не готовы играть - это понятно, но на данный момент я не могу ротацию состава произвести.



Сумеют ли молодые прибавить в игре - зависит от них, но то, как мы сегодня сыграли в обороне, не лезет ни в какие ворота. Я очень недоволен нашей обороной. Доволен тем, как сыграли опытные ребята, но они вчетвером решить конкретные задачи не могут. Поздравляю тульский «Арсенал» с победой.