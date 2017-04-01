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Валерий Петраков: Я очень недоволен нашей обороной

Дмитрий Аполоник
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Томь» (3:0) главный тренер гостей Валерий Петраков раскритиковал молодых игроков своей команды.

- Я не думаю, что мы уступили Туле по организации и содержанию игры, но уступили в конкретных моментах. Я говорил нашим молодым футболистам, что игра состоит из моментов, и от того, кто и как будет их реализовывать, будет складываться результат. 

Мы после перерыва провели четыре игры. Понятно, что команда у нас молодая и только начинает строиться, но я не могу допустить, чтобы наши молодые футболисты так играли в обороне. Это очень критично. Я не могу им дать много времени, чтобы они нашли себя. Если человек не хочет, не понимает или не может играть - значит, нужно делать какие-то выводы и принимать решения. То, что они не готовы играть - это понятно, но на данный момент я не могу ротацию состава произвести. 

Сумеют ли молодые прибавить в игре - зависит от них, но  то, как мы сегодня сыграли в обороне, не лезет ни в какие ворота. Я очень недоволен нашей обороной. Доволен тем, как сыграли опытные ребята, но они вчетвером решить конкретные задачи не могут. Поздравляю тульский «Арсенал» с победой.

Матч

Арсенал - Томь - 3:0 (1:0)

Голы

Александров 19 (1:0). Думбия 74 (2:0). Комбаров 89 (3:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров (Аджоев, 90), Горбатенко (Стеклов, 88), Боурчану, Александров, Думбия, Расич (Шевченко, 71)

Томь: Солосин, Митерев (Карымов, 76), Осипов, Пугин, Попов, Баляйкин, Кузнецов (Науменко, 84), Чуперка, Сасин, Соболев (Макурин, 76), Голышев

Предупреждения:

Думбия, 62; Боурчану, 83; Аджоев, 90 - Осипов, 23; Сасин, 31; Баляйкин, 73; Карымов, 81

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

01 апреля 17:30, Арсенал, Текстовая трансляция

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