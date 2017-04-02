Александр Кержаков: Игроки «Зенита» не понимают Луческу? Да глупости это!

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:0).

– У меня ангина, я четыре дня пью антибиотики. Знал, что против «Рубина» играть не буду, но все равно полетел с командой в Казань.

– Чья это была инициатива?

– Я попросил, а тренер был не против.

– «Зенит» не побеждал на выезде с октября, а в предыдущих трех гостевых матчах уходил с поля без голов. Как это можно объяснить?

– Объяснение было в прошлом году – это накопившаяся усталость. В этом же году мы сыграли с ЦСКА. Это был первый матч после долгого перерыва. Армейцы хорошо сыграли от обороны, насытив защитную линию. Ее было сложно преодолеть, несмотря на то, что последние 15 минут у нас было на одного человека больше.



– Есть мнение, проблемы у «Зенита» возникли потому, что команда не до конца понимает тренера.

– Да это глупости! Конечно, понимает! В начале чемпионата мы забивали очень много голов и многие писали об игре «Зенита» в восторженных тонах. Говорили, что у команды появился новый рисунок. Потом был небольшой спад, связанный с физической усталостью. Мы играли на три фронта практически одним составом. Сейчас у нас изменения в составе. Играть выходят в том числе и новые футболисты. Все все прекрасно понимают. Футболисты в курсе тех требований, которые ставит Луческу, и стараются их выполнять.

– Кто из новичков впечатляет больше всего?

– Не буду называть пофамильно. Все здорово справляются со своими обязанностями. Мы две игры подряд выиграли со счетом 2:0. Сегодня я бы отметил Эрнани, который во втором тайме сделал много перехватов в центре поля, за счет чего предотвращались контратаки соперника и мы сохраняли мяч, - приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

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Напомним, «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:0, отличились Артем Дзюба и Мигель Данни.

Петербуржцы набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», в активе которого 27 баллов, идет на десятом месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками и матчем в запасе.

В 22-м туре «Зенит» 8 апреля примет «Анжи», казанцы 10 апреля сыграют на выезде с «Томью».

Видео голов матча «Рубин» – «Зенит»