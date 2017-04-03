Павел Дацюк пропустит первые четыре матча финала Кубка Гагарина из-за травмы

Капитан петербургского СКА Павел Дацюк внесен в список травмированных до 14 апреля. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

- СКА внес Дацюка в список травмированных по 14 апреля включительно, таким образом, исключено участие капитана команды как минимум в первых четырех играх серии, - сообщил источник агентства.

Напомним, что решающая серия Кубка Гагарина между питерским СКА и магнитогорским «Металлургом» стартует 8 апреля в Магнитогорске.