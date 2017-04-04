Станислав Черчесов: Денисов идет 24-м в списке кандидатов в сборную, можем обратиться ко всем опытным игрокам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие Игоря Денисова в национальной команде.



– Есть футболисты опытные, к которым мы можем обращаться, когда нам надо. На позиции Денисова играет Зобнин, и играет хорошо. Игорь в нашем списке проходит под 24-м номером. Меня никто не просил его туда включать и никто не попросить исключить.

В команде должен быть определенный баланс. А от того – извинится кто-то или нет, никак не зависит место человека в сборной. У нас есть Зобнин, Глушаков, наконец, Тарасов, который заслуживает еще одного шанса. Того же Бухарова не было в списке, но сейчас он вышел и забил. Я же не могу запретить футболисту проявлять себя, – рассказал Черчесов на встрече в редакции «Советского спорта».

В 2008-2016 годах трехкратный чемпион страны Игорь Денисов провел 54 матча за сборную России.

Ранее Станислав Черчесов выводил игрока из основного состава московского «Динамо» по дисциплинарным мотивам.