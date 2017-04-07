Новым главным тренером «Сибири» станет Зубов
Как стало известно «Советскому спорту», новым главным тренером «Сибири» будет назначен Павел Зубов. Специалист работал в штабе Андрея Скабелки, покинувшего команду из Новосибирска и возглавившего «Авангард».
Генеральному менеджеру «Сибири» Кириллу Фастовский не удалось договориться с Дмитрием Квартальновым и Андреем Разиным. А кандидатуру Николая Заварухин отвергли в клубе.
Решение о назначении Зубова будет объявлено 10 апреля, в понедельник.
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