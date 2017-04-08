Виталий Мутко: РФС будет получать порядка миллиарда от букмекеров

Президент РФС Виталий Мутко на очередной конференции организации рассказал о действии закона о букмекерах, а также взаимодействии с РФПЛ.

– Лицо нашего футбола – это чемпионат России, РФПЛ. На данный момент мы готовы увеличивать срок передачи прав на проведение чемпионата России не на два года, а на четыре, и даже больше. В дальнейшем мы хотим, что лиги, в том числе ФНЛ и ПФЛ, самостоятельно занимались своими рекламными контрактами и другой коммерциализацией, – сообщил чиновник.

Кроме того, недавно принятый закон о букмекерах позволит РФС развивать футбол за счет добровольных отчислений букмекерских контор. Мы будем получать примерно 250 миллионов рублей таких отчислений в квартал и, соответственно, миллиард в год. Как уже известно, эти деньги пойдут на развитие профессионального и детско-юношеского футбола по всей России.