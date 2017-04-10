Джефферсон Фарфан: Так много, как Хиддинк, со мной не говорил ни один тренер

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан вспомнил о работе с Гусом Хиддинком.

- В ПСВ вы играли под руководством Гуса Хиддинка. Помните ли его советы?

- Хиддинк был человеком, который открыл для меня европейский футбол, всегда поддерживал, часто говорил со мной. В то время у ПСВ была сильная команда. Первые два-три матча я еще адаптировался, а потом стал выходить в стартовом составе. На тренировках Хиддинк просил, чтобы я отрабатывал удары со штрафных. И назначил исполнять стандарты в матчах. Я ему очень благодарен. Хиддинк помог мне сделать успешную карьеру.

- Хиддинк – больше мотиватор, чем тактик?

- Он все знает и умеет. Но, конечно, он отличный мотиватор. Так много, как Хиддинк, со мной не говорил ни один тренер. То время, что я провел в ПСВ под его руководством, было незабываемым.

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