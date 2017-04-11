«Спартак» – «Зенит». Главным арбитром назначен Александр Егоров, на матче будут работать пять судей
Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 23-го тура чемпионата России по футболу, сообщает официальный сайт РФС.
15 апреля (суббота)
12:00 «Амкар» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
14:30 ЦСКА – «Ростов»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
17:00 «Анжи» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
19:30 «Рубин» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
16 апреля (воскресенье)
12:30 «Оренбург» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
15:00 «Урал» – «Томь»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
17:30 «Арсенал» – «Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Игорь Синер (Омск).
20:00 «Спартак» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); дополнительные ассистенты судьи – Владимир Сельдяков (Балашиха), Артем Чистяков (Азов); резервный судья – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
Напомним, после 22 туров в турнирной таблице премьер-лиги лидирует «Спартак». Красно-белые на восемь очков опережают ближайших преследователей – ЦСКА и «Зенит».