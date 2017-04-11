Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кристоф Галтье: Когда начались сборы, Обамеянг был совсем другим человеком - настоящей боевой машиной

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер «Сент-Этьена» о нападающем «Боруссии» Пьере-Эмерике Обамеянге, который сегодня сыграет против «Монако» в Лиге чемпионов.

«После первых пяти месяцев в «Сент-Этьене» мы думали, оставлять его или нет, - рассказал газете L’Equipe Кристоф Галтье - бывший тренер Пьера-Эмерика Обамеянга в «Сент- Этьене. - Но он проявил такое желание остаться! К примеру, никуда не поехал в отпуск, остался в Сент-Этьене, в клубе. Я много говорил с его отцом (Пьер Обам, бывший профессиональный футболист – прим. ред.), с руководством и решил дать парню шанс. Но когда начались сборы, это был совсем другой человек – настоящая боевая машина… Но главная его сила – психика. Он особо не рефлексирует. Когда не забил пенальти, и Габон вылетел из Кубка Африки (одна четвертая финала против Мали 5 февраля 2012 г. - 1:1, 4:5 по пенальти – прим. ред.), я думал, что он в полном расстройстве. Но семь дней спустя забивает победный гол в Тулузе. Второе, что надо в нем отметить – страшно любит футбол. Захожу как-то в его номер и говорю, что он не выйдет в основе на «Парк де Пренс» против «ПСЖ» (2:1, 3 ноября 2012 г. – прим. ред.) - так он чуть не расплакался, ведь купил сорок билетов родственникам и знакомым. Вместе с его отцом мы его как-то успокоили. Зато когда он вышел во втором тайме - показал феерический футбол и забил победный гол. Все идет от воспитания. Однажды, два года прошло после его ухода (из «Сент-Этьена» в «Боруссию» - прим. ред.), иду по Парижу с женой и сыном, перехожу проспект, вдруг кто-то сигналит, какая-то машина останавливается прямо посреди проезжей части и оттуда выходит Обам – чтобы нас обнять. Вот в этом он весь…».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Вашингтон» выиграл «регулярку», Бэттман критикует МОК и профсоюз, а Мусу задержала полиция. Главные новости утра«Вашингтон» выиграл «регулярку», Бэттман критикует МОК и профсоюз, а Мусу задержала полиция. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра четверга.«Боруссия» оштрафовала Обамеянга за демонстрацию маски Человека-паука в матче с «Шальке»Дортмундская «Боруссия» применила санкции к лучшему бомбардиру текущего чемпионата Германии Пьеру-Эмерику Обамеянгу.«Человек-паук» попал на деньги? Обзор тура бундеслиги«Человек-паук» попал на деньги? Обзор тура бундеслиги«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях 26-го тура чемпионата Германии по футболу.«Боруссия» может оштрафовать Обамеянга за маску Человека-паука (видео)Экстравагантное празднование гола в ворота «Шальке 04» может обернуться для нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга крупным денежным штрафом.О чемпионстве – только мечты. Глушаков, Самедов, Дзюба и другие нечемпионыО чемпионстве – только мечты. Глушаков, Самедов, Дзюба и другие нечемпионы«Советский спорт» собрал звезд футбола, для которых чемпионский титул – пока лишь мечта.Рэшфорд вошел в список трансферов «Реала»Руководство мадридского «Реала» во главе с Флорентино Пересом планирует обновить состав испанского клуба по окончании текущего сезона.Дортмундская «Боруссия» с минимальным счетом обыграла «Ингольштадт»В матче 25-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем стадионе обыграла «Ингольштадт» со счетом 1:0.Симулянт года и клетчатый флаг. Обзор 24-го тура бундеслигиСимулянт года и клетчатый флаг. Обзор 24-го тура бундеслиги«Советский спорт» рассказывает о самых ярких событиях 24-го тура чемпионата Германии.Обамеянг признан игроком недели в Лиге чемпионовНападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.Пьер-Эмерик Обамеянг: После первого матча с «Бенфикой» хотел показать, что способен на большееФорвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (4:0) на стадионе «Сигнал Идуна Парк».Иньеста и Обамеянг – лучшие игроки матчей среды в Лиге чемпионовОфициальный сайт УЕФА назвал лучших игроков матчей среды в Лиге чемпионов.Дортмундская «Боруссия» обыграла «Бенфику» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионовДортмундская «Боруссия» переиграла «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0).Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» благодаря дублю Обамеянга«Боруссия» (Дортмунд) дома взяла верх над «Байером» (6:2) в 23-м туре чемпионата Германии.Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург», Обамеянг сделал дубльМатч 22-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и дортмундской «Боруссией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Боруссии».Китайские инвесторы «Милана» надеются приобрести Обамеянга и Луиса ГуставоНовые владельцы «Милана» - китайская корпорация Sino Europe Sports Group - намерены серьезно усилить состав команды в летнее трансферное окно.Александр Шмурнов: Игру «Бенфики», конечно, сделал «гонец из Габона»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов раскритиковал тренерский штаб дортмундской «Боруссии», который дал возможность форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу пробить пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».Оттмар Хитцфельд: Замена Обамеянга? Я всегда оставлял своих лучших форвардовБывший главный тренер «Баварии» и «Боруссии» (Дортмунд) Оттмар Хитцфельд высказался о замене форварда «Боруссии» Пьера-Эмерике Обамеянга после того, как он не реализовал пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1) на «Эштадиу Луш».Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?«Советский спорт» порассуждал на тему возможного переезда форварда дортмундской «Боруссии».«Боруссия» оценила Обамеянга в 70 миллионов евроДортмундская «Боруссия» готова будущим летом отпустить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в другой клуб за 70 миллионов евро.Манчини может возглавить «Милан»Следующий сезон «Милан» может начать под руководством нового главного тренера. По данным Corriere dello Sport, компания Sino Europe – Sports, которая в ближайшее время завершит сделку по приобретению клуба, хочет видеть главным тренером команды Роберто Манчини.
Футбол
Александр Ширко: В «Зените» чувствуется негативная атмосфера
Футбол
«Спартак» – «Зенит». Главным арбитром назначен Александр Егоров, на матче будут работать пять судей
Футбол
Ещенко летом может покинуть «Спартак»
Футбол
По окончании сезона «Уфа» готова отпустить Семака в «Зенит»
все новости
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянгвсе новости