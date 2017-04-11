Кристоф Галтье: Когда начались сборы, Обамеянг был совсем другим человеком - настоящей боевой машиной

Тренер «Сент-Этьена» о нападающем «Боруссии» Пьере-Эмерике Обамеянге, который сегодня сыграет против «Монако» в Лиге чемпионов.

«После первых пяти месяцев в «Сент-Этьене» мы думали, оставлять его или нет, - рассказал газете L’Equipe Кристоф Галтье - бывший тренер Пьера-Эмерика Обамеянга в «Сент- Этьене. - Но он проявил такое желание остаться! К примеру, никуда не поехал в отпуск, остался в Сент-Этьене, в клубе. Я много говорил с его отцом (Пьер Обам, бывший профессиональный футболист – прим. ред.), с руководством и решил дать парню шанс. Но когда начались сборы, это был совсем другой человек – настоящая боевая машина… Но главная его сила – психика. Он особо не рефлексирует. Когда не забил пенальти, и Габон вылетел из Кубка Африки (одна четвертая финала против Мали 5 февраля 2012 г. - 1:1, 4:5 по пенальти – прим. ред.), я думал, что он в полном расстройстве. Но семь дней спустя забивает победный гол в Тулузе. Второе, что надо в нем отметить – страшно любит футбол. Захожу как-то в его номер и говорю, что он не выйдет в основе на «Парк де Пренс» против «ПСЖ» (2:1, 3 ноября 2012 г. – прим. ред.) - так он чуть не расплакался, ведь купил сорок билетов родственникам и знакомым. Вместе с его отцом мы его как-то успокоили. Зато когда он вышел во втором тайме - показал феерический футбол и забил победный гол. Все идет от воспитания. Однажды, два года прошло после его ухода (из «Сент-Этьена» в «Боруссию» - прим. ред.), иду по Парижу с женой и сыном, перехожу проспект, вдруг кто-то сигналит, какая-то машина останавливается прямо посреди проезжей части и оттуда выходит Обам – чтобы нас обнять. Вот в этом он весь…».