Сергей Шубенков: Футболисты могли бы работать немножко лучше
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал,
почему футболу он предпочитает киберспорт.
- Есть ли какие-то
еще увлечения, подходящие для сборов, например, футбол или хоккей посмотреть,
поболеть за кого-нибудь?
- На самом деле, я не болельщик. Я примерно какие-то новости
узнаю, слежу за крупными событиями, подглядываю краем взгляда, но не так, чтобы
болеть. Кстати, в киберспорт тоже подглядываю – как там Dota поживает?
- Здесь недавно
сборная России играла товарищеский матч. Не удалось сходить, или тоже было желания сходить?
- Это, когда спрашивают: «Ты не можешь, или не хочешь?» В
этом случае – и то, и другое (смеется).
- Может на сборную
Бельгии посмотреть интересно было?
- Нет, я футбол вообще не люблю. Я просто сравниваю, как эти
ребята тренируются с тем, как мы тренируемся… Понятно, что у нас совсем другая
специфика, что у нас спорт немного про другое. У нас и уровень другой. Но эти
ребята могли бы работать немножко лучше.
- По качеству, или по
количеству?
- И по качеству, и по количеству, судя по тому, как они
время свободное проводят.
- Нормально же
отдыхают, шампанское, вечеринки.
- Да. Еще недавно, кстати, узнал, что почти все
футболисты, оказывается, раза три в неделю ездят в банк.