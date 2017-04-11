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Сергей Шубенков: Футболисты могли бы работать немножко лучше

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал, почему футболу он предпочитает киберспорт.

- Есть ли какие-то еще увлечения, подходящие для сборов, например, футбол или хоккей посмотреть, поболеть за кого-нибудь?

- На самом деле, я не болельщик. Я примерно какие-то новости узнаю, слежу за крупными событиями, подглядываю краем взгляда, но не так, чтобы болеть. Кстати, в киберспорт тоже подглядываю – как там Dota поживает?

- Здесь недавно сборная России играла товарищеский матч. Не удалось сходить, или тоже  было желания сходить?

- Это, когда спрашивают: «Ты не можешь, или не хочешь?» В этом случае – и то, и другое (смеется).

- Может на сборную Бельгии посмотреть интересно было?

- Нет, я футбол вообще не люблю. Я просто сравниваю, как эти ребята тренируются с тем, как мы тренируемся… Понятно, что у нас совсем другая специфика, что у нас спорт немного про другое. У нас и уровень другой. Но эти ребята могли бы работать немножко лучше.

- По качеству, или по количеству?

- И по качеству, и по количеству, судя по тому, как они время свободное проводят.

- Нормально же отдыхают, шампанское, вечеринки.

- Да. Еще недавно, кстати, узнал, что почти все футболисты, оказывается, раза три в неделю ездят в банк.    

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