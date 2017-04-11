Федерация футбола Греции шпионила за игроками и сотрудниками сборной

Федерация футбола Греции в течение нескольких лет шпионила за игроками и сотрудниками национальной сборной, используя скрытые камеры и прослушивающие устройства, сообщили в специальном комитете ФИФА по нормализации управления федерацией.

Напомним, в 2016 году ФИФА создала специальную комиссию, которая занялась расследованием коррупции в Федерации футбола Греции. Позднее власти страны разрешили комитету выполнять непосредственное руководство организацией.

Частные следователи, нанятые комитетом, представили в понедельник фотографии скрытых камер и оборудования, прослушивающего телефонные разговоры.

«Эти разоблачения являются тяжелым ударом для греческого футбола и для всех сторон, вовлеченных в процесс. В интересах всех не оставаться молчаливыми и не покрывать содеянное», – говорится в заявлении комитета.