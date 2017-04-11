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Тони Кроос: Зидан дает мне почувствовать, что я важен для него

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал об отношениях с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

«Мне с ним очень комфортно. С тех пор как Зидан возглавил команду, он многое изменил. Когда он пришел, ситуация у нас была не из лучших. Он здорово начал, создал хорошую атмосферу и задал совершенно новое направление.

Мы показываем более качественный футбол, и наградой за это стала победа в Лиге чемпионов в прошлом году. В этом сезоне у нас хорошие позиции в двух турнирах, и, конечно, это тоже его заслуга.

У нас с ним хорошие отношения. Наши взгляды на стиль игры «Реала» совпадают, и он дает мне почувствовать, что я для него важен», – приводит слова Крооса официальный сайт УЕФА.

Напомним, 12 апреля в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет в гостях с «Баварией».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Бавария - Реал

Место и дата

12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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