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Дональд Трамп поддержал заявку США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026

Источник:  RT на русскомКомментарии

Президент США Дональд Трамп поддержал подачу совместной заявки Мексики, Канады и Соединенных Штатов на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года.

- Правительство и президент США полностью поддерживают этот проект. Президента особенно радует, что Мексика — часть этой заявки. Мы думали о том, чтобы подать заявку исключительно от себя, но в итоге решили сделать это вместе с нашими партнерами по Северной Америке. Президент Трамп нас в этом поддерживает, - цитирует главу Федерации футбола США Сунилу Гулати пресс-служба организации.

Ранее стало известно, что на проведение турнира претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном, Австралия с Новой Зеландией. Страна-хозяйка ЧМ- 2026 будет объявлена в мае 2020 года.

Добавим, что Канада ни разу не принимала мировое первенство. В последний раз в США чемпионат мира проходил в 1994 году. В Мексике соревнования проходили дважды - в 1970 и 1986 годах.

В январе текущего года было принято решение об участии на ЧМ-2026 48 команд. По предварительной информации, зону УЕФА представят 16 команд. От Африки выступят девять команд, от Азии – восемь. КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ представят по шесть команд, от Океании напрямую на турнир попадет одна команда. При этом в эти квоты входит и страна-хозяйка турнира.

Еще две путевки чемпионат мира будут разыграны с помощью плей-офф, в котором выступят шесть команд – по одной из каждых зон, кроме Европы, еще одна команда – из той зоны, в которую входит страна-хозяйка турнира.

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