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Альпинист Валерий Розов: Интересно смотреть крупные турниры сборных

Источник:  Газета.RuКомментарии

Легенда альпинизма, скайдавинга и бейсджампинга Валерий Розов рассказал об интересе к другим видам спорта.

«Что касается командных видов спорта, у меня позиция самого простого обывателя. Я не являюсь фанатом какого-либо вида спорта, те же клубные соревнования в футболе не смотрю. Но когда идет чемпионат мира, с удовольствием болею за наших, пока не вылетят, а потом за кого-то еще. Думаю, как и все.

С удовольствием смотрю чемпионаты мира по хоккею, Олимпиады. Интересно смотреть крупные турниры, где борются сборные. Также люблю смотреть спортивную гимнастику, биатлон, горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина — ими я занимался в детстве», – сказал Розов в интервью «Газета.Ru».

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