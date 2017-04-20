Николай Николов: В России мне кололи допинг

Волейболист Николай Николов в интервью болгарским СМИ рассказал, почему покинул «Енисей», в составе которого начинал нынешний сезон Суперлиги.

– Я получил травму спины, которая сначала казалась не слишком серьёзной. Но через некоторое время я не мог даже нагнуться, чтобы завязать шнурки – такой сильной была боль. Поэтому врачи команды дали мне обезболивающие, сказав, что это витамины и другие препараты с лечебным действием. Но когда я проверил эти лекарства, оказалось, что они содержат запрещённые вещества. После этого я решил разорвать контракт и вернуться в Болгарию. Я поступил так, потому что хочу ещё несколько лет играть в волейбол, – сказал Николов.

Николов пополнил состав «Енисея» в октябре и сыграл 7 матчей, после чего сибирский клуб и 30-летний болгарин прекратили сотрудничество.