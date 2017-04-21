Мирча Луческу: Стадион «Санкт-Петербург» невероятный, просто великолепный

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от тренировки на стадионе «Санкт-Петербург».

- Вы провели первую тренировку на новом стадионе. Как вам?

- Это была даже не тренировка. Мы тестировали газон, чтобы понять, в каком он состоянии. Специфическое поле, молодая трава, которая возможно будет рваться. Надо определить, какие точно шипы надо подобрать. Познакомились с раздевалками, массажными комнатами. Потом мы вернулись на базу и провели обычную тренировку.

- Как вам внутренности стадиона?

- Нельзя, чтобы с первого дня на стадионе все было идеально. У меня есть опыт «Донбасс Арены», который сейчас считается отличной ареной, но там нужен был целый год, чтобы доделать важные моменты. Стадион невероятный, просто великолепный. Практически без функциональных изъянов, удобный для болельщиков. «Зениту» не хватало именно такой арены, чтобы подниматься выше и выше. Если поле в дальнейшем будет соответствовать стадиону - все будет отлично.

«Слишком жесткое». «Зенит» провел первую тренировку на новом стадионе (видео)

- Непривычно будет играть под крышей?

- Она очень высоко. Этого не чувствуется. Посмотрим, как это будет в игре, когда игроки могут задыхаться. Очень хорошо, что он накрыт, потому что погодные условия могли бы повлиять на игру, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет 22 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

