УЕФА продолжит контролировать соблюдение «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом» финансового фейр-плея

Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) опубликовала на официальном сайте УЕФА отчет о соблюдении мировых соглашений 14 клубами.

Загребское «Динамо», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» полностью выполнили обязательства, поэтому эти клубы были освобождены от мировых соглашений. Данный режим продолжит действовать в отношении «Монако», «Ромы» (оба - до конца сезона 2017/2018 включительно) и «Фенербахче» (2019/2020). Также ИФКК продолжит контролировать выполнение условий соглашений у «Астаны», «Краснодара», «Локомотива», «Зенита» и «Рубина», а в мае опубликует более подробную информацию по этим клубам.

Кроме того УЕФА сохранил санкции трем клубам, которые частично выполнили договоренности: это «Интер», «Бешикташ» и «Трабзонспор». У этих клубов действуют ограничения на трансферы и количество футболистов списка А в заявках на еврокубковые турниры.

Напомним, все вышеуказанные клубы были оштрафованы УЕФА за несоблюдение правил финансового фейр-плей. «Зенит» был наказан штрафом в 12 миллионов евро в мае 2014 года. В эти же сроки штрафы получили «Рубин» (шесть миллионов евро) и «Анжи» (два миллиона). В мае 2015 года УЕФА наказал штрафами «Локомотив» (пять миллионов, из них три с половиной - условно) и «Краснодар» (четыре миллиона, три - условно), а московское «Динамо» было отстранено от участия в Лиге Европы сезона 2015/2016.

Позже клубы заключили мировые соглашения с целью привести свои показатели к соответствию правилам финансового фейр-плея. Договоры «Локомотива» и «Краснодара» действуют до конца сезона 2017/2018.