Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 2ЦСКА
Футбол  Динамо Киев0 : 1Шахтер
Футбол  Кёльн0 : 0Хоффенхайм
Хоккей  Красная Армия6 : 2Реактор
Баскетбол  Олимпиакос30 : 27Анадолу Эфес
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

УЕФА продолжит контролировать соблюдение «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом» финансового фейр-плея

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) опубликовала на официальном сайте УЕФА отчет о соблюдении мировых соглашений 14 клубами.

Загребское «Динамо», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» полностью выполнили обязательства, поэтому эти клубы были освобождены от мировых соглашений. Данный режим продолжит действовать в отношении «Монако», «Ромы» (оба - до конца сезона 2017/2018 включительно) и «Фенербахче» (2019/2020). Также ИФКК продолжит контролировать выполнение условий соглашений у «Астаны», «Краснодара», «Локомотива», «Зенита» и «Рубина», а в мае опубликует более подробную информацию по этим клубам.

Кроме того УЕФА сохранил санкции трем клубам, которые частично выполнили договоренности: это «Интер», «Бешикташ» и «Трабзонспор». У этих клубов действуют ограничения на трансферы и количество футболистов списка А в заявках на еврокубковые турниры.

Напомним, все вышеуказанные клубы были оштрафованы УЕФА за несоблюдение правил финансового фейр-плей. «Зенит» был наказан штрафом в 12 миллионов евро в мае 2014 года. В эти же сроки штрафы получили «Рубин» (шесть миллионов евро) и «Анжи» (два миллиона). В мае 2015 года УЕФА наказал штрафами «Локомотив» (пять миллионов, из них три с половиной - условно) и «Краснодар» (четыре миллиона, три - условно), а московское «Динамо» было отстранено от участия в Лиге Европы сезона 2015/2016.

Позже клубы заключили мировые соглашения с целью привести свои показатели к соответствию правилам финансового фейр-плея. Договоры «Локомотива» и «Краснодара» действуют до конца сезона 2017/2018.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Миранчук: Мы должны проявить упорство и добиться победы в матче с «Амкаром»Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями перед матчем 24-го тура РФПЛ против «Амкара».Игорь Чугайнов: Если «Зенит» не попадет в ЛЧ, то это станет последним ударом по ЛуческуБывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов рассказал, что считает спорным назначение Мирчу Луческу главным тренером «Зенита».Игорь Колыванов: По составу лидировать должны ЦСКА и «Зенит»Игорь Колыванов: По составу лидировать должны ЦСКА и «Зенит»Известный тренер в интервью «Советскому спорту» вспомнил работу в Уфе, поговорил о лидерстве «Спартака» и возвращении «Динамо» в РФПЛ.Илья Абаев: Решение о переходе в «Краснодар» принял, не раздумываяВратарь «Краснодара» Илья Абаев, который перешел в команду до конца сезона на правах аренды из «Локомотива», прокомментировал свой переход.Михаил Боярский: Бросил бы все ради работы диктором на «Крестовском»Народный артист РСФСР Михаил Боярский, болеющий за «Зенит», будет работать диктором на первом матче команды, который состоится на стадионе «Крестовский». Об этом сообщает «Лента.ру».«Краснодар» дозаявил Абаева, Крицюк выбыл до конца сезонаКак сообщает пресс-служба «Краснодара», голкипер «быков» Станислав Крицюк больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы.«Самое сложное у Карреры еще впереди». Психолог о конфликтах в клубах РФПЛ«Самое сложное у Карреры еще впереди». Психолог о конфликтах в клубах РФПЛПсихолог-конфликтолог, работающий со спортсменами, рассказал «Советскому спорту» о главных конфликтах российского футбола.УЕФА дерзко гнобит ВАДА. За что и почему эта война справедлива?УЕФА дерзко гнобит ВАДА. За что и почему эта война справедлива?Новое доказательство: с проверкой на допинг что-то не так.УЕФА перенес игру «Аякса» и «Лиона» в Лиге Европы на 3 маяКак сообщает УЕФА, график матчей 1/4 финала Лиги Европы потерпел некоторые изменения.Психолог: Черчесова и Денисова должен свести на разговор кто-то третийПсихолог-конфликтолог Валерий Соколюк рассказал «Советскому спорту», как можно разрешить сложную ситуацию в отношениях между тренером сборной России Станиславом Черчесовым и полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым, который не получает вызова в национальную команду.«МЮ» сыграет в полуфинале Лиги Европы с «Сельтой», «Аякс» проведет два матча против «Лиона»Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги Европы. Как сообщает УЕФА, Напомним, первые матчи между командами состоятся 4 мая, а ответные – 11 мая. Отметим, что финал пройдет в городе Сольна (Швеция) 24 мая. Номинальным хозяином станет победитель пары «Монако» – «Ювентус», а гостем – победитель противостояния между «Реалом» и «Атлетико».«Было преимущество над «Спартаком». Признание Луческу и ожидания от новоселья«Было преимущество над «Спартаком». Признание Луческу и ожидания от новосельяЛуческу вспоминает «Андерлехт» и непоставленные пенальти в ворота «Спартака», а Юсупов хорошо отзывается о газоне на новой арене.«Реал» встретится с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов, «Ювентус» – с «Монако»Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов.Максим Митрофанов: Поле стадиона «Санкт-Петербург» окончательно будет готово в мае. Чудес не бываетГенеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о состоянии поля на стадионе «Санкт-Петербург».Мирча Луческу: Такие моменты, как непоставленные пенальти, заставляют игроков нервничать и допускать ошибкиГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ против «Урала».Мирча Луческу: Стадион «Санкт-Петербург» невероятный, просто великолепныйГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от тренировки на стадионе «Санкт-Петербург».«Зенит» – «Урал». Анюков тренировался отдельно от общей группыФутболисты «Зенита» готовятся к игре 24-го тура чемпионата России против «Урала».Артур Юсупов: О месте в таблице «Зенит» уже не думает, просто надо победить в оставшихся матчахПолузащитник «Зенита» Артур Юсупов поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ против «Урала», который станет первой официальной игрой на стадионе «Санкт-Петербург».Андрей Каряка: «Амкар» и «Ростов» будут в неравных условиях из-за календаря РФПЛТренер «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал тот факт, что пермякам предстоит провести три матча за восемь дней.Владимир Кулик: Хотелось бы, чтобы в таблице «Зенит» находился с таким же отрывом, как «Спартак»Бывший форвард «Зенита» Владимир Кулик поделился мнением о выступлении петербургского клуба в чемпионате России.
Футбол
Сергей Семак: Сегодня мы не забили, поэтому проиграли
Футбол
Виктор Гончаренко: После того, как Игорь взял пенальти, мы стали быстрее играть
Хоккей
Лукас Подольски стал послом хоккейного чемпионата мира-2017
Футбол
Игорь Чугайнов: Идет развращение молодых игроков, искусственный рост зарплат
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
УЕФА
УЕФА