Андрей Василевский: Если бы в сборной был Бобровский, я не приехал бы

Голкипер сборной России Андрей Василевский рассказал, что не было бы смысла приезжать в национальную команду, если бы в ней играл Сергей Бобровский.

- Если бы был Бобровский, я не приехал бы. Просто смысла нет приезжать, если бы здесь был Сергей. Он считается здесь первым, и мне лучше было бы тогда отдохнуть и залечить болячки, чем сидеть в запасе. Но это не значит, что я приехал только, когда получил гарантию стать первым номером. Меня вызвали, и я сразу приехал. За сборную я всегда рад играть, тем более сезон мы закончили очень рано, хочется подольше поиграть в хоккей, - передает слова Василевского «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной России принял решение не вызывать вратаря «Коламбуса» Сергея Бобровского для подготовки к чемпионату мира.

Добавим, что чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне (Германия) и Париже (Франция) с 5 по 21 мая.