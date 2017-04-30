Данис Зарипов: Хотел бы извиниться перед всей страной за фразу про балет

Форвард магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов высказался о своем удалении в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина со СКА, после которого соперник забил решающую шайбу.

– На самом деле этот финал запомнится надолго, – сказал Зарипов в интервью «БИЗНЕС Online». – Впервые в моей карьере был подобный финал: с такими эмоциями, поворотами событий. Было много разговоров, недопониманий, интересных моментов для обеих команд. Было много моментов, которые не нравились нам и сопернику, но это хоккей. Я всегда придерживался мнения, что в плей-офф все приемы хороши. Хоккеисты выходят добиваться результата любой ценой. Винить кого-то из соперников или оскорблять мы не имеем права. Наверное, лучше много не говорить об этом, каждый видел данный финал со своей стороны. В спорте побеждает сильнейший, поэтому нужно поздравить СКА с победой.

– Расшифруйте вашу фразу про балет в четвертом матче серии...

– В первую очередь я хотел бы извиниться перед всей страной, перед теми, кто ее услышал. Это эмоции. Я, конечно, не должен был этого делать, но на тот момент мои эмоции в штрафном боксе, в котором, я считаю, нельзя включать звук, зашкаливали.